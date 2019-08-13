تالنت كيدز يجمع أجمل أصوات الصغار فى ساقية الصاوى

تستضيف ساقية عبد المنعم الصاوى حفلًا غنائيًّا جديدًا لفريق "تالنت كيدز" وذلك يوم الثلاثاء 20 من أغسطس الساعة السابعة والنصف مساءً بقاعة الحكمة.
وتم إنشاء فرقة Talent Kids فىشهر أبريل 2016 على يد إسلام جاد عازف الكمان بدار الأوبرا المصرية بفرقة الموسيقى العربية وأيضًا معد فى البرامج الغنائية والمواهب MBC Group فى لبنان ومايسترو فرقة the voice kids بدار الأوبرا المصرية، وتتكون الفرقة من 6 إلى 10 عازفين و 14 مطربًا، وقامت الفرقة بإحياء أكثر من حفلة بالنادى العام لضباط الشرطة وجامعتى الزقازيق وعين شمس.
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