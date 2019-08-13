فيديوجراف.. 5 معلومات عن بيريسيتش خليفة روبين في بايرن ميونيخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عن استعارة الجناح الكرواتي، إيفان بيريسيتش، من إنتر ميلان الإيطالي حتى نهاية الموسم الحالي.
ويمتلك بيريسيتش خبرة سابقة في الدوري الألماني "بوندسليجا" مع فريقي بروسيا دورتموند وفولفسبورج، حيث توج باللقب مع دورتموند في 2012.
وتألق بيريسيتش في صفوف منتخب كرواتيا الصيف الماضي في مسيرة الكرواتي نحو التأهل لنهائي كأس العالم حيث نجح في التسجيل في مرمى إنجلترا بنصف النهائي ثم فرنسا في النهائي.
وجاء التعاقد مع الجناح بيريسيتش ليكون خليفة للثنائي آريين روبين وفرانك ريبيري اللذين تركا بايرن بنهاية الموسم المنقضي.
العين الرياضية تلقي الضوء عبر الفيديوجراف التالي على أبرز الحقائق عن الجناح الكرواتي..
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