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شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يعتذر عن حفل مهرجان صلالة بسلطنة عمان.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر النجم تامر حسنى، عن إقامة حفله الغنائى المقرر إقامته بعد غدٍ الخميس الموافق 15 من شهر أغسطس الجارى، ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي بسلطنة عمان.
وأصدرت إدارة أعمال تامر حسنى بيان التالى:
إلى كل الجماهير الغالية الحبيبة فى سلطنة عمان ومدينة صلالة، نعتذر عن عدم استطاعتنا التواجد معكم فى الحفل المقام يوم 15 أغسطس من ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي وذلك لعدم تمكن إدارة المهرجان من إصدار كل التأشيرات الخاصة بالفرقة الموسيقية للفنان تامر حسنى.
وتابع البيان: لقد تم ارسال عدة مراسلات لإدارة المهرجان لحل الموقف وللأسف لم تتكمن ادارة المهرجان من إيجاد أى حلول، ولحرصنا على التواجد نتمنى من الإدارة سرعة التصرف وايجاد توقيت آخر قريب للحفل، وسنوافيكم إن شاء الله بأى جديد.
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