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شكرا لقرائتكم خبر عن سر تأخر طرح فيلم أحمد حلمى "خيال مآته" حتى ثانى أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض فيلم "خيال مآته" للنجم أحمد حلمى لأزمة خلال الساعات الماضية، حيث كان من المفترض طرح الفيلم منذ حفل العاشرة صباحًا يوم الأحد أول أيام عيد الأضحى، حسبما أكدت الشركة المنتجة للفيلم، والتى أصدرت بيانًا مفاده طرح الفيلم فى دور العرض يوم الأحد أول أيام عيد الأضحى، إلا أن السينمات لم تتسلم النسخ وقتها.
وعلم ”الخليج 365” أن سبب عدم طرح الفيلم حتى يوم الأحد أول أيام العيد، أن النسخ النهائية للفيلم ظهر بها عيوب فى "الصوت" تحديدًا فى الفصل الثالث والرابع، ولذلك قررت الشركة المنتجة إعادة تحميل النسخ من جديد، لطرحه للعرض الجماهيرى بداية من حفل الثانية بعد منتصف الليل يوم الأحد الموافق 11 أغسطس.
ومع عدم طرح الفيلم، بدأ الجمهور يتساءل عن الفيلم وموعد طرحه، ليخرج أحمد حلمى لجمهوره ويعلن عن عرض فيلم "خيال مآته" فى دور العرض السينمائى بداية من أمس الإثنين الموافق 12 أغسطس، وكتب معلقا:
ويجسد أحمد حلمى شخصية جديدة ومختلفة تمامًا فى السينما حيث يظهر فى فترتين مختلفتين من عمره، وهما سنة 2019، والتى تبدأ ها أحداث الفيلم، والفترة الثانية يظهر كرجل عجوز وعمره 81 عامًا، ثم يسترجع ذكرياته وهو شاب يبلغ من العمر 30 عامًا فى فترة 1968.
فيلم "خيال مآته" بطولة أحمد حلمى، منة شلبى، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حسن حسنى، لطفى لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعى.
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