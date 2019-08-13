شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فستان كيلي جينر المثير للجدل "طلع غالي".. سعره 3144 جنيها إسترلينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من كشف نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر منذ يومين عن إحدى صور احتفالها بعيد ميلادها على يخت فاخر في إيطاليا إلا أنه ما زال الفستان الذي ظهرت به جينر محط تركيز قطاع كبير من المعنيين بالأزياء والموضة حول العالم.

ولم يعرف الكثيرون أن كيلي جينر التي تعرف بأنها أيقونة الأناقة في العالم اختارت فستانها القصير من اللون الوردي والمزود بالريش من أجل للاحتفال بعيد ميلادها الـ22 من أبرز تصميمات دار أزياء "Attico" وقد وصل سعره إلى 3144 جنيها إسترلينيًا.

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كيلي جينر



كيلي جينر