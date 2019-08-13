- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فستان كيلي جينر المثير للجدل "طلع غالي".. سعره 3144 جنيها إسترلينيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من كشف نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر منذ يومين عن إحدى صور احتفالها بعيد ميلادها على يخت فاخر في إيطاليا إلا أنه ما زال الفستان الذي ظهرت به جينر محط تركيز قطاع كبير من المعنيين بالأزياء والموضة حول العالم.
ولم يعرف الكثيرون أن كيلي جينر التي تعرف بأنها أيقونة الأناقة في العالم اختارت فستانها القصير من اللون الوردي والمزود بالريش من أجل للاحتفال بعيد ميلادها الـ22 من أبرز تصميمات دار أزياء "Attico" وقد وصل سعره إلى 3144 جنيها إسترلينيًا.
كيلي جينر
كيلي جينر
كيلي جينر
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. فستان كيلي جينر المثير للجدل "طلع غالي".. سعره 3144 جنيها إسترلينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.