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شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد المرأة التونسية.. تعرف على رسائل الفنانات لـ"نصف المجتمع" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عدد من الفنانات التونسيات، بعيد المرأة التونسية، موجهين رسالة للمرأة فى عيدها، الموافق اليوم 13 أغسطس الجاري.
وكتبت الفنانة هند صبرى، عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "المرأة التونسية هي بوصلتي ومثالي، هي التي علمتني وربتني وهي التي تحمل مفاتيح المجتمع وتحميه من نفسه، كل عام والمرأة التونسية حرة وعزيزة".
كما قالت الفنانة لطيفة، قائلة: "كل عام وأمى وأختى وصديقتي وكل امرأة تونسيه بخير وعزة وفخر".
بينما كتبت الفنانة عائشة بن أحمد، قائلة: "يقاس تحضّر المجتمعات بمدى فاعلية المرأة وحضورها فيها هنّ نصف المجتمع و النصف الآخر يتربى في أحضانهن كل عام والمرأة التونسية حرة مناضلة شامخة ومتألقة كل عام ونساء تونس بألف خير".
درة
عائشة بن أحمد
لطيفة
هند صبرى (1)
هند صبرى
هند صبرى
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