شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد المرأة التونسية.. تعرف على رسائل الفنانات لـ"نصف المجتمع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عدد من الفنانات التونسيات، بعيد المرأة التونسية، موجهين رسالة للمرأة فى عيدها، الموافق اليوم 13 أغسطس الجاري.

وكتبت الفنانة هند صبرى، عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "المرأة التونسية هي بوصلتي ومثالي، هي التي علمتني وربتني وهي التي تحمل مفاتيح المجتمع وتحميه من نفسه، كل عام والمرأة التونسية حرة وعزيزة".

كما قالت الفنانة لطيفة، قائلة: "كل عام وأمى وأختى وصديقتي وكل امرأة تونسيه بخير وعزة وفخر".

بينما كتبت الفنانة عائشة بن أحمد، قائلة: "يقاس تحضّر المجتمعات بمدى فاعلية المرأة وحضورها فيها هنّ نصف المجتمع و النصف الآخر يتربى في أحضانهن كل عام والمرأة التونسية حرة مناضلة شامخة ومتألقة كل عام ونساء تونس بألف خير".



درة

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عائشة بن أحمد



لطيفة



هند صبرى (1)



هند صبرى