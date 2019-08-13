شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة شريهان لمحمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة شريهان رسالة إلى اللاعب المصرى محمد صلاح المحترف فى صفوف نادى ليفربول الإنجليزى.

ونشرت شريهان، صورة لمحمد صلاح عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "علم مصرى عظيم .. حاجة تشرف، اللهم احفظه بعينك التي لا تنام ولا تغفل أبدا.. واحد من أعظم لاعبي كرة القدم ويجعلنا دائما فخورين".

وتصدر الدولى المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى المشهد الكروى العالمى خلال الأيام القليلة الماضية، بفضل الزيارة التى قام بها لأحد الأطفال البريطانيين فى منزله لتحقيق حلمه بالتقاط صورة معه، بعدما اصطدم بأحد أعمدة الإنارة القريبة من مقر تدريب الريدز ما أدى إلى كسر أنفه وسقوطه على الأرض مغشيا عليه.