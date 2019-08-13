شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح مسرحيتها.. بدرية طلبة تحيى ذكرى وفاة والدها: كان نفسى تفرح بيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة الكوميدية بدرية طلبة، ذكرى وفاة والدها بعد نجاح عرض مسرحيتها "ريا وسكينة"، التى تعرض فى تمام الساعة التاسعة مساءً على أحد مسارح مدينة الإسكندرية.

ونشرت بدرية طلبة فيديو من كواليس مسرحيتها وعلقت عليها قائلة: "اللحظة اللي كنت بتمناها دي مسرحية بطولتي وإنتاجي وفي مسرحي كان نفسي تكون معايا وتشوفني وتفرح بيا وأشوف ضحكتك الحلوة اللي كنت بحبها كان نفسي تكون موجود وأضحكك زي ما بضحك الناس".

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وتابعت: لكن أنا عارفة إنك داعى لي وراضي عني علشان كدة ربنا بيراضيني وينجحني ويسترني النهاردة ذكرى وفاتك بهديلك النجاح اللي أنا فيه أبويا حبيبي ياللي بتشرف أني شايلة أسمك ربنا يرحمك ويسامحك ويغفرلك".

المسرحية محاولة لإعادة رائعة "ريا وسكينة" للفنانتين الكبيرتين شادية وسهير البابلى والعملاق عبد المنعم مدبولى، وتجسد فيها انتصار شخصية "ريا" بينما تجسد بدرية دور "سكينة"، مع اختلاف كبير فى التناول، والتى ستكون مفاجأة للجمهور، وسيتم تناولها بطريقة مختلفة عن قصة مسرحية "ريا وسكينة" لشادية وسهير البابلي.

مسرحية "ريا وسكينة" بطولة بدرية طلبة وانتصار وحمو بيكا ومن إخراج حسام الدين صلاح