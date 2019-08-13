صور.. عاصي الحلاني يشعل حفل عيد الأضحى فى لندن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم اللبناني الكبير عاصي الحلاني والفنان العراقي الشاب محمود التركي حفلا غنائيا كامل العدد فى لندن، وذلك ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك التى يحيها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول.
بدأ الحفل مع الفنان العراقي الشاب محمود التركي والذي قدم عددا من أشهر أغنياته التى حققت مشاهدة كبيرة بالفترة الأخير، وصعد فى الفقرة الثانية النجم اللبنانى عاصى الحلانى الذى قدم مجموعة كبيرة من أغنياته مثل : أما مسك الختام فكان الفنان اللبناني الكبير عاصي الحلاني والذي أمتع الجمهور بمجموعة من أغانيه الشهيرة منها، "الهوارة"، "انا مار مريت" وغيرها، كما حرص علىتقديم ابنه الوليد على خشبة المسرح ليقوم بآداء أغنية معه على طريقة الديو.
وفى سياق آخر، حصدت أغنية "اضحكى" لعاصى الحلانى ما يقرب من 3 ملايين من المشاهدات منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من كلمات عامر لاوند، وألحان علي حسون، وتوزيع سليمان دميان، ويضع حاليا عاصى الحلانى اللمسات النهائية لألبومه الجديد، المقرر طرحه على السوشيال ميديا واليوتيوب خلال الفترة المقبلة، إذ يتعاون عاصى مع العديد من الشعراء والملحنين، بجانب طرح أكثر من أغنية باللهجة المصرية .
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