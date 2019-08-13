شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عروض إضافية بالمسارح لتغطية الإقبال الجماهيرى الكبير خلال إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح إن عروض البيت الفنى للمسرح شهدت مساء أمس الاثنين ثانى أيام عيد الأضحى المبارك إقبالا جماهيريا على جميع العروض المقدمة بالقاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر.

وأضاف "مختار" أنه على الرغم من العدد الكبير من العروض المشاركة ضمن موسم العيد هذا العام والذى وصل إلى ١٣ عرض مسرحى، الا أن الجمهور المتعطش للمسرح انتشر فى كل المسارح بصورة لافتة، فشاهدنا طوابير الجمهور أمام باب دخول المسرح القومى، وأجبر الإقبال الجماهيرى الكبير فرقة مسرح القاهرة للعرائس على تقديم حفلتين متتاليتين، بالإضافة إلى ازدحام عروض فرق الشباب، الغد، الطليعة، الشمس، القومى للأطفال والإسكندرية، حيث رفعوا جميعا لافتة كامل العدد، والإقبال الشديد الذى يشهده عرض " ولاد البلد" بالغردقة، والذى تخطى حضوره الليلة ٤٠٠٠ مشاهد.

جدير بالذكر أن فرقة المسرح القومى تقديم عرضها الجديد " المتفائل" فى تمام الساعة التاسعة مساء على المسرح القومى بالعتبة، بينما تقدم فرقة مسرح الغد فى تمام التاسعة مساء على مسرح الغد بالعجوزة عرض "الحادثة".

وتقدم فرقة مسرح الطليعة عرضين على قاعتيها بمسرح الطليعة بالعتبة، حيث تقدم على قاعة " زكى طليمات " عرض " يوم أن قتلوا الغناء" فى تمام الساعة السادسة مساء ثانى وثالث ورابع أيام العيد، بينما تقدم على قاعة " صلاح عبد الصبور" فى تمام السابعة مساء عرض " نوح الحمام" ابتداء من خامس أيام العيد.

أما فرقة مسرح الشباب فتقدم عرضين من إنتاجها حيث تقدم على المسرح العائم الصغير بالمنيل فى تمام السابعة مساء عرض " بيت الأشباح"، وعلى مسرح ملك برمسيس تقدم عرض " مترو" فى تمام الثامنة مساء.

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و للأطفال تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض " رحلة الزمن الجميل" فى تمام السابعة مساء على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، اما فرقة المسرح القومى للأطفال فتقدم على مسرح ميامى عرض " زهرة اللوتس" فى تمام السابعة مساء.

و تشارك فرقة مسرح الشمس لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة بموسم عيد الأضحى المبارك بعرضين على مسرحين مختلفين لأول مرة، حيث تقدم عرض "ست الدنيا" على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر فى تمام الساعة الرابعة عصرا، بينما تقدم عرض "أوبرا بنت عربى "على مسرح السلام فى تمام التاسعة مساء.

أما بمحافظة الاسكندرية فتقدم فرقة مسرح الإسكندرية على مسرح بيرم التونسى بالشاطبى عرضيها الجديدين ميمى ومامى " السندباد" فى تمام السابعة مساء وعرض " حمام الست" فى تمام التاسعة مساء.

و بمحافظة البحر الأحمر وابتداء من وقفة عرفات وطوال أيام عيد الأضحى المبارك تقدم فرقة المسرح الحديث العرض المسرحى " ولاد البلد" بممشى النصر بالغردقة فى تمام التاسعة مساء، وذلك ضمن خطة تجوال عروض البيت الفنى بالمحافظات والتى تنظمها شعبة مسرح التجوال والمواجهة التابعة لفرقة المسرح الحديث.