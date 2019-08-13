شريهان توجه رسالة الى محمد صلاح

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Aug 13, 2019
وجهت النجمة المصرية شريهان رسالة إلى لاعب كرة القدم النجم المصري محمد صلاح وذلك عبر حسابها على موقع انستغرام.
ونشرت شريهان صورة لـ “صلاح” وكتبت: “علم مصري عظيم .. حاجة تشرف.. اللهم احفظه بعينك التي لاتنام ولا تغفل أبداً.. واحداً من أعظم لاعبي كرة القدم ويجعلنا دائما فخورين”.
وكان محمد صلاح قد تصدر المشهد الرياضي بعدما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له برفقة طفل إنجليزي ينزف دمًا من وجهه، بعدما حاول الطفل الركض خلف سيارة صلاح لالتقاط صورة معه، إلا ان الطفل لويس فولر ارتطم بعامود كهرباء، بينما كان يركض هو وأخوه إسحاق خلف سيارة نجم نادي ليفربول الإنجليزي، ما أدى إلى سقوطه على الأرض وإصابته في الأنف.
وبعد أن لاحظ صلاح أن هناك شيئا ما يحدث، عاد للخلف بسيارته وترجل منها للاطمئنان على المشجع الصغير.
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