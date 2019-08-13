خاص – يارا نجمة متألقة وساحرة في عيد الأضحى

Aug 13, 2019
احتفلت النجمة اللبنانية يارا منذ عدة ايام بتكريمها من قبل يوتيوب وذلك بعد حصولها على مليون متابع حقيقي على قناتها الرسمية.
محبة جمهور يارا تُرجمت على المنصات الافتراضية وأيضاً على المسارح وفي الحفلات والمهرجانات.
هذا ما لمسناه خلال إحياء نجمة “شو بدّو” حفلتها الغنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يوم أمس الإثنين، 12 آب/أغسطس الجاري، في فندق “الفورسيزونز” في بيروت.
استمتع الساهرون بسهرة استثنائية مميزة وممتعة خاصة مع صوت يارا العذب، حيث بدت متألقة وسعيدة ومستمتعة على المسرح بشكل لا يوصف، فقدمت باقة منوعة من أجمل أغنياتها التي رددها معها الجمهور الحاضر في القاعة من مختلف الجنسيات العربية.
كما أدّت يارا بعض الأغنيات الشعبية العراقية منها والخليجية وتفاعل معها الحضور بشكل كبير فاستطاعت ان تأسرهم وتخطفهم بـ 75 دقيقة الى عالمها الخاص المليء بالرومنسية والجمال والصوت الشجي.
شارك في الحفل، الذي كان من تنظيم “حفلات” لـ عماد قانصو، النجم ناصيف زيتون الذي أشعل بدوره الأجواء وحماس الجمهور ومواقع التواصل.
حضر السهرة الكثير من الوجوه المعروفة، بالاضافة الى المنتج مروان حداد وزوجته ووجوه اعلامية، حيث أجمع الحضور على رقي يارا وجمالها على المسرح.
تألقت يارا بثوب أسود كلاسيكي ساحر، حمل توقيع دار “لابورجوازي”، اما تسريحة شعرها فجاءت بسيطة تتلاءم مع إطلالتها حيث تركته منسدلاً على كتفيها وأكملت طلتها بمكياج خفيف لاق بها كثيراُ.
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