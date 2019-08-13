الخليج 365 يكشف تفاصيل “ع إسمك”: كارين وجيري معًا من جديد

علم موقع “الخليج 365” من مصادره الخاصة ان محطةmtv تبدأ يوم الجمعة المقبل تصوير مسلسل جديد بعنوان “ع إسمك…” على أن تعرضه على شاشتها في عيدي الميلاد ورأس السنة المقبلين.

المسلسل الجديد يضم نفس فريق عمل مسلسل “إم البنات” الذي عرضته MTV العام الفائت خلال عيدي الميلاد ورأس السنة، وحصد نجاحاً كبيراً.

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“ع اسمك…” مؤلف من 30 حلقة، كتابة كلوديا مرشيليان، اخراج فيليب اسمر، بطولة كارين رزق الله، جيري غزال وكل فريق عمل “إم البنات”، بالاضافة الى وجوه جديدة أمثال فيفيان انطونيوس، يوسف حداد، نقولا دانييال، علي الزين وغيرهم.

ولم تشأ المصادر أن تكشف عن قصة المسلسل بل تركت عنصر التشويق الى حين عرضه في زمن الأعياد، إلا ان القصة لم تُطرح في السابق كثيراً في لبنان وهذا ما استدعى اللجوء الى هذا العنوان أي “ع إسمك..” وأن كل العناصر مختلفة كلياً عن مسلسل “إم البنات”، بالاضافة الى اختلاف الشخصيات أيضاً.

نذكر أن مسلسل “ام البنات” الذي عرضته شاشة MTV في عيد الميلاد المجيد العام الفائت، هو من بطولة كارين رزق الله، جيري غزال، ختام اللحام، مجدي مشموشي، مارينال سركيس، ليليان نمري وغيرهم. كتابة كلوديا مرشليا واخراج فيليب اسمر.