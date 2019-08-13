شكرا لقرائتكم جينيفر لوبيز تحيي أولى حفلاتها في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احتفالا بعيد ميلادها الـ 50، وضمن جولتها العالمية "Its My Party"، أحيت النجمة العالمية جينيفر لوبيز أولى حفلاتها بمصر في الساحل الشمالي بمدينة العلمين الجديدة.

وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا للغاية من أجل التواجد في هذه اللحظة، كما حضر الحفل عدد من نجوم الوسط الفني، أبرزهم أحمد حلمي وزوجته منى زكي والشقيقان حسين ومصطفى فهمي والمطرب محمود العسيلي وبشرى.

Advertisements

وكعادتها في حفلاتها، قدمت النجمة العالمية ثلاث إطلالات مختلفة في الحفل، وتبادلت أطراف الحديث مع الجمهور الذي حرص على الاحتفال معها بعيد ميلادها، لتخبرهم في النهاية أنها ترغب في العودة إلى مصر مرة أخرى.

وانطلقت الألعاب النارية احتفالا بعيد ميلاد النجمة العالمية التي عبرت عن سعادتها باحتفال الجمهور بها في مصر، مشيرة إلى كونها ترغب في استعادة هذه اللحظات مرة أخرى.

حفل جينيفر لوبيز شهد جدلا كبيرا قبل إقامته في ظل ارتفاع ثمن التذكرة الخاصة به، وعرضها من قبل البعض مع إمكانية تقسيط السعر، إلا أن عددا كبيرا من الجمهور حرص على حضور الحفل.