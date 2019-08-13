فيلم أحمد حلمي ينطلق متأخراً في سباق العيد

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""الخليج 365"" من بيروت: انطلق عرض فيلم خيال مآتة للفنان أحمد حلمي متأخراً في صالات السينما، بعدما أغضب الجمهور الذي توجّه لمشاهدته وفوجئ بعدم عرضه في أول أيام عيد الأضحى في ظل صمت أسرة الفيلم والشركة المنتجة عن تقديم أي تبرير. علماً أنه يجمع في بطولته إلى "حلمي" منة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم. وهو من سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال إنتاج وليد صبري، ومن إخراج خالد مرعي.

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ولقد تناولت المواقع الإخبارية هذا الخبر مبررة بحسب مصادرها أن الفيلم تعرّض لمشاكل تقنية تسببت بتأجيل عرضه أكثر من مرة. حيث أنه تم توزيع عدد من نسخ الفيلم قبيل العيد لبعض دور العرض، ولكنهم اكتشفوا أن هناك أخطاء في المكساج، وأن الصوت غير متوافق مع الصورة، فتم إعادة النسخ من جديد".

وتضيف المصادر بحسب موقع "مصراوي" أنه بعد حلّ الأزمة الأولى، فوجِئت دور العرض أن النسخ الجديدة والمُعدلة تواجه أزمة جديدة في التحميل على جهاز العرض بالسينمات، ليتم إعادتها مجدداً، الأمر الذي أخر انطلاقته في سباق الأضحى مع الأفلام المنافسة وأهمها الجزء الثاني من "ولاد رزق" الذي نجح بتحقيق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما، بـ 8 ملايين و401 ألفًا، متفوقًا على الرقم الذي حققه "فيلم كازابلانكا" وهو 8 ملايين جنيه تقريبًا، خلال منافسات عيد الفطر.



