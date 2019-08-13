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""الخليج 365"" من بيروت: شغلت الفنانة شكران مرتجى رواد مواقع التواصل الإجتماعي بتصريحها الصادم حول رغبتها المستمرة بالموت، خاصةً مع اعترافها أنها سبق وفكّرت بالإنتحار. حيث قالت في حديثٍ مصوّر أنها تتمنى الموت لأن الله أرحم الراحمين، ولأنها تريد اللقاء بوالدها وبجميع الناس الطيّبين "حيث لا يوجد أي شرّ".
وفيما اعترفت أنها سبق وفكّرت بالإنتحار، كان مُلفِتاً ردها على سؤال المراسلة التي قاطعتها قائلة: "واللي عالأرض بيحبوكي شو بتعملي فيهم"؟ فأجابتها شكران "بعد كم يوم بينسوني"!
ورداً على السؤال حول من يستحق أن تموت لأجله، قالت: "أمي ووطني سوريا وفلسطين"
كانت هذه تفاصيل خبر شكران مرتجى تفاجِئ الجمهور بتصريحها: أتمنى الموت! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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