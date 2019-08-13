شكرا لقرائتكم خبر عن من الطفولة حتى الوفاة.. صور نادرة من حياة محمد عبدالمطلب فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الذكرى الـ109 لميلاد المطرب الكبير محمد عبد المطلب صوت الحارة المصرية وملك المواويل الذى ولد فى قرية شبراخيت بمحافظة البحيرة فى 13 أغسطس 1910.

وعن بدايات الفنان محمد عبدالمطلب قال ابنه ومدير أعماله وخازن أسراره نور محمد عبدالمطلب أن والده ينتمى إلى عائلة الأحمر وهى قبيلة من الأندلس، هاجر بعض أبنائها إلى سوريا واليمن وطنجة، بينما استقر جزء منها فى محافظة البحيرة، موضحا :" كان جد جدى قاضى القضاة بالبحيرة".

وتابع :"سماه والده عبد العزيز الأحمر التاجر البسيط اسما مركبا "محمد عبد المطلب" كسائر أبنائه الذكور الذين حرص أن تبدأ أسماءهم جميعا باسم محمد ، وكان ترتيب والدى الخامس بين إخوته : "محمد يوسف محمد لبيب ، محمد فوزى ، محمد كمال ، محمد عبد المطلب،نجيبة ،محمد ذكريا ،وانتصار" ، وحرص محمد عبدالمطلب على هذه العادة فسمى ابنه اسما مركبا " محمد نور".

وكعادة أهل الريف التحق الطفل محمد عبد المطلب بكتاب القرية، وعندما بدأ يتعلم قراءة وترتيل القرآن ظهرت مميزات صوته،فأعجب شيخ الكتاب بحجم صوته وجعله يؤدن فى صلاة الفجر.

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يقول الابن :" كانت القرية كلها تستيقظ لصلاة الفجر على صوت أبى الذى بشر بميلاد موهبة فريدة، وكان هذا الطفل مغرما بمطرب المنطقة عبد اللطيف البنا ويحفظ أغانيه".

حفظ محمد عبد المطلب القرآن كاملا ، وعندما لاحظ شقيقه الأكبر "محمد لبيب" ، الذى كان يعمل بوزارة المالية موهبته وحبه للغناء اصطحبه معه إلى القاهرة ليلتحق عبد المطلب بمعهد الموسيقى العربية ويبدأ مشواره الفنى بعدما تعرف على محمد عبدالوهاب الذى كان أستاذه بالمعهد، لتبدأ مسيرة تألق ونجومية ملك المواويل الذى أمتعنا بأجمل الأغانى التى لاتزال حاضرة بقوة فى الذاكرة والوجدان على مر الأجيال ومنها :"أهل المحبة، رمضان جانا، ساكن فى حى السيدة، حبيتك وبحبك،مبيسألش عليا أبدا، اسأل عليا مرة، الناس المغرمين، ودع هواك"؟

وفى التقرير التالى نعرض عددا من الصور النادرة توضح مسيرة حياة ملك المواويل منذ بداياته طفلا مع الفنان محمد عبدالوهاب وحتى آخر صور له قبل وفاته، وتضم صورا لزفافه مع أسرته وأبنائه وحفيده.