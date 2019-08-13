شكرا لقرائتكم خبر عن صورة عمرها أكثر 20 عاماً.. أحمد السقا ورامز جلال فى فرح نشوى مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادة الفنانة نشوى مصطفى ذكريات حفل زفافها الذى مر عليه أكثر من 20 عاماً، حيث نشرت صورة من حفل زفافها عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور انستجرام فى وجود العديد من أصدقائها الفنانين وعلقت عليها:"اللى حيقول اسامى الزملاء اللي موجودين فى صورة فرحى يبقى شطور".



فرح نشوى مصطفى

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ورغم تغير ملامح بعض الفنانين المتواجدين فى الصورة بسبب مرور السنوات الا أنهم معروفين للجمهور حيث تواجد كلاً من أحمد السقا ورامز جلال وسناء يوسف وسامح الصريطى ووفاء سالم ومنال سلامة ودينا عبد الله والفنانة الراحلة نادية فهمى طليقة الفنان سامح الصريطى والفنانة سلمى غريب.

واحتفلت نشوى مصطفى مؤخراً بزفاف ابنها عبد الرحمن، وسط حضور نجوم الفن والإعلام منهم أنوشكا، ماجد الكدواني، رانيا فريد شوقي، لقاء سويدان، محمد عبد الرحمن، علي ربيع، إدوارد وزوجته، إيمان السيد، عزة مجاهد، وغنت نشوى فى الحفل اغنية للعروسين.