شكرا لقرائتكم خبر عن فريق واما يكشف عن أحدث أغانيه تحت عنوان "على فكرة" ضمن ألبوم "الصيف ابتدى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فريق "WAMA" عن أحدث أغانيهم بعنوان "على فكرة"، وهى أغنية تحمل الطابع الدرامى وكلمات رومانسية، ضمن ألبومهم الجديد "الصيف أبتدى" من كلمات تامرحسين، وألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع موسيقى نادر حمدى، وتأتى أغنية "على فكرة" رابع الأغانى التى طرحها الفريق خلال الفترة الماضية.

وطرح فريق "واما" أول أغانى ألبومهم الجديد بعنوان "شمس وبحر" تامر حسين، وألحان خالد عز، ومن توزيع ومكساج نادر حمدي، ثم أغنية "الصيف ابتدى" ، ثم أغنية "الله ع الجمال"، واشاد الجمهور بتنوع وإختلاف الأغانى، خاصة أن الفريق يتمتع بشعبية كبيرة على الساحة الغنائية.

Advertisements





يشار إلى أن فرقة "واما" تضم الفنانين أحمد فهمي ومحمد نور ونادر حمدي وأحمد الشامي، وكان أول ظهور لهم في عام 2003، وقدموا عددًا من الألبومات الغنائية، وهي: «يا ليل» في 2003، و«يا غالي عليا» في 2005، و«رايحة جاية» في 2010، و«كان يا ما كان» 2015، كما قدموا عددًا من الأغاني المنفردة، منها: «زي ما بحلم، وكان نفسي، وحال الدنيا، ومصر الحبيبة، وسينا»، كما قدموا عددًا من الأعمال الغنائية لبعض الأفلام والمسلسلات، منها أغنية «مشوار طويل» لفيلم «تيتو»، بطولة الفنان أحمد السقا وحنان ترك.