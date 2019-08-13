ماذا قال نجوم الفن عن صورة منة شلبى مع والدتها؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة منة شلبى، جمهورها بصورة حديثة لها تجمعها بوالدتها الفنانة زيزى مصطفى، أثناء قضائهما إجازة عيد الأضحى. وكتبت منة شلبى، قائلة: "العيد فرحة، وأجمل فرحة إن اللي بتحبهم يبقوا بخير وسعادة وصحة، كل سنة وأغلى واحدة في حياتي طيبة وجميلة، وكل سنة وإنتوا طيبين ومبسوطين ووسط حبايبكم". Advertisements وانهالت تعليقات نجوم الفن، على الصورة التى نشرتها منة شلبى بصحبه والدتها، متمنين دوام الصحة لوالدتها، حيث كتبت الفنانة أصالة قائلة:" الله يحفظلك ياها ويحفظك طيّوبتي"، وقالت الفنانة ليلى علوى:" حبيبتى ربنا يخليهالك"، كما كتبت الفنانة كندة علوش، قائلة: كل سنة وأنت طيبة حبيبتي وربنا يخليهالك يارب"، وقالت الإعلامية بوسى شلبى، " حبيبتي زيزي كل سنه وهي طيبه".

بوست منة شلبى

أصالة

بوسى شلبى

ليلى علوى و كندة علوش

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