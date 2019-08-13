شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "ميمى ومامى" و"حمام الست" ينيران "بيرم التونسى" بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الفنان سامح بسيوني مدير فرقة الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح مساء أمس الأثنين على مسرح بيرم التونسي بالاسكندرية العرضين الجديدين ميمى و مامى (سندباد)و "حمام الست" ،من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية،و ذلك وسط إقبالا جماهيريا كبيراً.

وقال الفنان سامح بسيوني انه و على الرغم من صعوبة افتتاح عرضين في نفس اليوم على نفس المسرح، الا ان الفرقة قررت خوض هذه التجربة لجذب أكبر عدد ممكن من الجمهور خاصة من الأطفال ، و لإسعاد جمهور الاسكندرية في العيد و الذي يعتبر من أكثر المواسم ازدحاما بالمحافظة، اذ يأتي اليها المصيفون من مختلف محافظات الجمهورية، و هو ما نجحنا فيه في أول ليلة للعرض ، حيث رفع المسرح لافتة كامل العدد في العرضين.

جدير بالذكر ان عرض ميمي و مامي "سندباد" من بطولة هيثم محمد، وفاء قمر، ياسمين سعيد، محمد بريقع، ديكور وملابس وليد جابر، إضاءة إبراهيم الفرن، إستعراضات محمد ميزو، نحت ماسكات أحمد بركات ، من تأليف وألحان محمد مصطفى، إخراج أحمد السيد، و يقدم العرض يوميا في تمام السابعة مساء.

بينما عرض "حمام الست" مأخوذ عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانسيلاف استروتايف، بطولة ندى بسيوني، محمدعز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من شباب المسرحيين بالأسكندرية، رؤية سينمائية أحمد سمير، أزياء نيرة عباس، إضاءة ابراهيم الفرن، ديكور محمود سامي، أشعار محمد مخيمر، موسيقى وألحان محمد مصطفى، استعراضات محمد ميزو، العرض من تأليف وإخراج جمال ياقوت، و يقدم يوميا في تمام التاسعة مساء