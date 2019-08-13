شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نسرين طافش تستمع بإجازة العيد مع عائلتها فى الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواجد الفنانة السورية نسرين طافش بصحبة عائلتها فى مصر لقضاء اجازة عيد الأضحى المبارك، حيث حرصت على زيارة العديد من الأماكن السياحية منها أهرامات الجيزة وخان الخليلى والحسين وغيرها من الأماكن الجذابة فى مصر، والتقطت العديد من الصور التذكارية لتوثيق هذه اللحظات.



نسرين طافش

وقضت نسرين أسبوع من اجازتها فى الساحل الشمالى بصحبة عائلتها قبل حضورها الى القاهرة، حيث جاء ذلك ضمن جولتها الصيفية بالتجول فى أكثر من دولة لقضاء اجازتها وذلك منذ عيد الفطر الماضى وبعد عرض مسلسلها التاريخى الأخير "مقامات العشق".

وطرحت نسرين طافش أخر أعمالها الغنائية مؤخراً بعنوان بعنوان "​عالحب روح وسلملي​" وذلك على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب حيث تعمل فى الفترة الأخيرة على طرح أكثر من أغنية بشكل منفرد من أغانى ألبومها الجديد "الحلوة".



نسرين طافش فى الأهرامات

Advertisements



الفنانة نسرين طافش



عائلة نسرين طافش