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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نيرمين الفقى تستمع بإجازة عيد الأضحى "بالمايوه" على البحر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص الفنانة نيرمين الفقى، على مشاركة جمهورها دائما بصور من حياتها اليومية، وأثناء استمتاعها بإجازاتها الصيفية، ونشرت نيرمين صور لها أثناء قضاء إجازة عيد الأضحى عبر حسابها على إنستجرام.
وطلت نيرمين فى الصور، بمايوة أزرق و نظارة شمس مستمتعة بالبحر، وتغزل متابعيها بجمالها و رقتها، وجاءت بعض التعاليقات كالتالى:" كريزة مصر، أجمل و أحلى صباح ومساء على القمر، و ياناس شوفته حلاوته ياناس".
يذكر إن آخر أعمال نيرمين الفقى، مسلسل "ابو العروسة" الجزء الثانى من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وولاء الشريف وكارولين عزمي وصفاء الطوخي وأحمد صيام.
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