- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن حدثين مهمين لتايلور سويفت في شهر أغسطس الجاري..اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن شهر أغسطس الجاري هو شهر الحظ بالنسبة للنجمة العالمية تايلور سويفت و ذلك كونها ستشارك بعدد من الاستعراضات الغنائية الراقصة بحفل " MTV Video Music Awards " لعام 2019 و المقرر إقامتها في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الامريكية في 26 أغسطس الجاري .
من جهه اخري ينتظر عشاق و محبي تايلور سويفت إطلاقها لألبومها الجديد الذي يحمل اسم " Lover " وذلك في 23 أغسطس الجاري ، و بذلك سيكون مشاركة سويفت بحفل MTV هو الأول بالنسبة لها بعد إطلاقها البومها الغنائي السابع .
تايلور سويفت
كانت هذه تفاصيل خبر حدثين مهمين لتايلور سويفت في شهر أغسطس الجاري..اعرف التفاصيل كاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.