شكرا لقرائتكم خبر عن حدثين مهمين لتايلور سويفت في شهر أغسطس الجاري..اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن شهر أغسطس الجاري هو شهر الحظ بالنسبة للنجمة العالمية تايلور سويفت و ذلك كونها ستشارك بعدد من الاستعراضات الغنائية الراقصة بحفل " MTV Video Music Awards " لعام 2019 و المقرر إقامتها في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الامريكية في 26 أغسطس الجاري .

من جهه اخري ينتظر عشاق و محبي تايلور سويفت إطلاقها لألبومها الجديد الذي يحمل اسم " Lover " وذلك في 23 أغسطس الجاري ، و بذلك سيكون مشاركة سويفت بحفل MTV هو الأول بالنسبة لها بعد إطلاقها البومها الغنائي السابع .