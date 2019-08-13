شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أسابيع من استقبال طفلها الثالث.. ميرندا كير بفستان سعره 595 جنيها استرلينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر النجمة و السوبر موديل الشهيرة ميرندا كير استقبال مولودها الثالث خلال الأسابيع القليلة القادمة . نشرت ميرندا كير البالغة من العمر ( 35 عام ) علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " صورة جديدة و هي بالمرحلة الاخيرة من الحمل ، و قد ظهرت كير في الصورة مرتديه فستان يحمل رسومات " الليمون " و حمل التصميم إمضاء دار أزياء " Saloni " ووصل سعره إلى 595 جنيها استرلينيا، كما أكملت أناقتها بارتدائها حذاء ذو كعب عالي باللون الأبيض .

ميرندا كير

ميرندا والتصميم الذي ظهرت به

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