فيديو| بدرية طلبة توجه رسالة مؤثرة لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أحيت الفنانة بدرية طلبة ذكرى وفاة والدها بكلمات مؤثرة، اليوم الموافق 13 أغسطس الجاري. ونشرت بدرية مقطع فيديو من مسرحيتها "ريا وسكينة تاني"، التي تم افتتاحها أمس الاثنين ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بمسرح تياترو النيل بالإسكندرية. وعلقت بدرية على الفيديو قائلة:" اللحظة اللي كنت بتمناها دي مسرحية بطولتي وإنتاجي وفي مسرحي كان نفسي تكون معايا وتشوفني وتفرح بيا، وأشوف ضحكتك الحلوة اللي كنت بحبها". Advertisements واستكملت:" كان نفسي تكون موجود وأضحكك زي ما بضحك الناس لكن أنا عارفة إنك داعي لي وراضي عني علشان كدة ربنا بيراضيني وينجحني ويسترني". وتابعت بدرية:" انهاردة ذكرى وفاتك بهديلك النجاح اللي أنا فيه أبويا حبيبي ياللي بتشرف أني شايلة أسمك ربنا يرحمك ويسامحك ويغفرلك". "ريا وسكينة تاني" بطولة بدرية طلبة، انتصار، حمدي الوزير، محمد فاروق، ومن تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح.

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