بالصور.. دنيا بطمة بالأصفر في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت المطربة المغربية دنيا بطمة، جمهورها بصور جديدة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

ظهرت دنيا خلال الصور بإطلالة صيفية أنيقة، ارتدت خلالها فستانا أصفر قصيرا، كما وضعت قبعة على رأسها، وحازت الصور على إعجاب الجمهور.

يُذكر أن آخر أعمال المطربة دنيا بطمة أغنية "الزمن بيدور" باللهجة المصرية، من كلمات هيثم شعبان، وألحان هيثم الزيات.