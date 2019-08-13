بالصور.. نرمين الفقي على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة نرمين الفقي مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء تواجدها بأحد الأماكن الساحلية. وظهرت الفقي في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت مايوها أزرق، ونظارة شمسية، ولاقت الصور إعجاب جمهورها. يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي مسلسل "أبو العروسة 2"، وهو من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، محمود حجازي.

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