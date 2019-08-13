محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجهت الفنانة التونسية هند صبري رسالة للمرأة التونسية في عيدها، الموافق اليوم 13 أغسطس الجاري.
ونشرت صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، وعلقت: "المرأة التونسية هي بوصلتي ومثالي، هي التي علمتني وربتني وهي التي تحمل مفاتيح المجتمع وتحميه من نفسه، كل عام والمرأة التونسية حرة وعزيزة".
ويعرض للفنانة هند صبري حاليًا فيلمين وهما " الفيل الأزرق 2"، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، ومن إخراج مروان حامد، فيلم "الكنز2" بطولة الفنان محمد رمضان، محمد سعد، أحمد رزق، أحمد حاتم، أمينة خليل، ومن إخراج شريف عرفة.
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد المرأة التونسية .. هند صبري: "كل عام والمرأة التونسية حرة وعزيزة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.