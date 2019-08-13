في عيد المرأة التونسية .. هند صبري: "كل عام والمرأة التونسية حرة وعزيزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة التونسية هند صبري رسالة للمرأة التونسية في عيدها، الموافق اليوم 13 أغسطس الجاري.

ونشرت صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، وعلقت: "المرأة التونسية هي بوصلتي ومثالي، هي التي علمتني وربتني وهي التي تحمل مفاتيح المجتمع وتحميه من نفسه، كل عام والمرأة التونسية حرة وعزيزة".

ويعرض للفنانة هند صبري حاليًا فيلمين وهما " الفيل الأزرق 2"، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، ومن إخراج مروان حامد، فيلم "الكنز2" بطولة الفنان محمد رمضان، محمد سعد، أحمد رزق، أحمد حاتم، أمينة خليل، ومن إخراج شريف عرفة.