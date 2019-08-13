بالفيديو.. لهذا السبب محمد عز يوجه الشكر لجمهوره بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجه الفنان محمد عز الشكر لجمهوره بمدينة الإسكندرية، بعد عرض مسرحيته " حمام الست"، مساء أمس الأثنين، على مسرح بيرم التونسي في الإسكندرية.
ونشر عز مقطع فيديو وصورة من العرض المسرحي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "افتتاح مسرحية حمام الست كامل العدد، شكرًا جمهور إسكندرية المبهر الرائع، الحمد لله رب العالمين".
المسرحية كوميدية استعراضية بطولة الفنان محمد عز، هاجر الشرنوبي، عبد الله مشرف، ندى بسيوني، زياد يوسف، ومن تأليف وإخراج جمال ياقوت.
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