بالصور.. دينا الشربيني وسط الطبيعة في فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة دينا الشربيني مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت دينا في الصور بإطلالة مميزة من مدينة "سانت تروبيز" في فرنسا، ارتدت بلوزة " أوف شولدر" وسط الطبيعة، كما ظهرت بشعر كيرلي طويل، وعلقت: "عيد سعيد".

جدير بالذكر أن دينا الشربيني شاركت رمضان الماضي في بطولة مسلسل "زي الشمس"، وشاركها البطولة الفنان جمال سليمان، وسوسن بدر، وأحمد صلاح السعدني، وأحمد داود، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبدالعزيز.