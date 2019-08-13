بالصور.. هبة مجدي تعود لـ" كورديليا" في الملك لير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة هبة مجدي صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من كواليس مسرحية " الملك لير"، التي انطلقت مساء أمس الأثنين، ثاني أيام العيد على مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس.
وظهرت هبة في الصور بشخصية " كورديليا" التي تجسدها ضمن أحداث العمل، وعلقت:" العودة إلى كورديليا".
الملك لير" من إنتاج كايرو شو، وإخراج تامر كرم، وترجمة الدكتورة فاطمة موسى، وبطولة يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي في دور الابنة الكبرى للملك لير، وريهام عبدالغفور في دور الابنة الوسطى، وهبة مجدي في دور الابنة الصغرى، نضال الشافعي، أحمد عزمي، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم.
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