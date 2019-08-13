محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: أشاد الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر، بفيلم "خيال مآتة"، الذي عرض مساء أمس الإثنين بدور العرض. ونشر "قمر" عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، أفيش الفيلم، وعلق: "خيال مآتة، حلمي دايما يختار الفكرة المختلفة والدور الأصعب، ألف مبروك". فيلم "خيال مآتة" بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، بيومي فؤاد، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد عرضه بالسينمات أمس.. أيمن بهجت قمر يشيد بفيلم "خيال مآتة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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