هذا ما حققه "خيال مآتة" في أول ليلة عرض بالسينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بعد عدة تأجيلات، طُرح الفيلم الكوميدي "خيال مآتة"، مساء أمس الاثنين بدور العرض.

"خيال مآتة" هو ثاني فيلم كوميدي ينافس على شباك تذاكر عيد الأضحى المبارك، بجانب فيلم "إنت حبيبي وبس".

أما باقي الأفلام المعروضة، فتدور في إطار من الإثارة والأكشن والتشويق، وهي "الكنز 2"، "ولاد رزق 2"، "الفيل الأزرق 2"، بالإضامة لفيلمي "الممر" و"كازابلانكا" من أفلام عيد الفطر.

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وشهد الفيلم إقبالا كبيرا وتفوق في شباك التذاكر على فيلم "الفيل الأزرق 2"، الذي حل في المركز الثاني منذ طرح "ولاد رزق 2"، ليحتل المركز الثالث ليلة أمس، بعد "خيال مآتة".

وحقق الفيلم ليلة أمس إيرادات قدرها 6 ملايين 504 ألف 78 جنيه.

فيلم "خيال مآتة" بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، بيومي فؤاد، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.