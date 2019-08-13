اعتبرت الفنانة يسرا أن ما أثير من جدل حول الصورة بشأن إخلاء الروضة الشريفة لها ولرفيقتيها بالمزاعم غير الصحيحة.
وأوضحت بحسب “عكاظ”، أن الصورة التقطت لهن وقت خروج المصلين من زيارة قبر النبي، مبينة أنهن في بلد مقدس وخاضع لقوانين ولن يجامل أحداً على حساب كسر هذه الأنظمة.
وكشفت “يسرا” عن أن إلهام شاهين “تاهت” في المشاعر المقدسة لكن رجال الأمن بحثوا عنها وتمكنوا من الوصول إليها في زمن قياسي، وهو ما جعلها تشيد بجهودهم رغم كثرة الحجاج.
كانت هذه تفاصيل خبر يسرا تحسم جدل صورة إخلاء الروضة الشريفة للفنانات.. وتروي ما حدث لـ إلهام شاهين بعدما تاهت أثناء الحج... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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