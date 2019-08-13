إعلامية مغربية تفجر فضيحة جنسية لمخرج معروف مع الفنانات: للأسف كنت إحدى ضحاياه

فجرت الإعلامية المغربية سلمى أقصبي فضيحةً جنسية من العيار الثقيل ، حينما كشفت أن مخرجاً سينمائياً مغربياً معروفاً ، يستدرج ممثلات و إعلاميات إلى منزله و يقوم بتصويرهن خلسةً في أوضاع مخلة.

ووجهت الإعلامية الكلام لمخرج لم تذكر اسمه وقالت: “رسالة لأحد المخرجين المغاربة، كنت وما زلت معجبة ببعض أعمالك، ولكن مع الأسف صدمت حين سمعت أنك تضع كاميرا في غرفتك ومنزلك”، مضيفة “البنات وبعض الفنانات لقد فهمتموني، انتبهن لأنفسكن ولما تفعلونه ومع من وفي أي مكان”.

وأشارت الإعلامية إلى أنّها تعرضت في وقت سابق للتحرش من طرف المخرج وقالت: “أنت يا أستاذ رغم أنك تحرشت بي قبل سنتين ولم أرد عليك وتأثرت نفسيتي كثيرًا، صرت أتساءل هل من الضروري في هذا المجال أن يلمسك أحدهم قبل أن يشغلك؟”.

وأضافت: “لم تنل مني ولن أبوح باسمك، ولكن أرجو أن تعالج نفسك لأنك لديك أطفال، فكف عن هذه الحماقات”.