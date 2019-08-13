اقتحمت فتاة المسرح في العاصمة التركية اسطنبول، أثناء إحياء الفنان كاظم الساهر حفلا غنائيا وقامت باحتضانه.
وأظهر مقطع فيديو الفتاة وهي تجلس في مقدمة الجمهور، وتحمل العلم العراقي، ثم قامت باقتحام المسرح عندما بدأ الساهر بأغنية ”سلام عليك“ وهي بمثابة النشيد الوطني الثاني للعراق.
واستقبل الساهر ”المعجبة“ دون إرباك واحتضنها، أكثر من مرة، قبل أن يأتي أحد المعنيين ويطلب منها مغادرة المسرح بعد التقاطها صورة تذكارية مع الفنان.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: فتاة تقتحم المسرح وتحتضن كاظم الساهر أثناء إحيائه حفلا غنائيا في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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