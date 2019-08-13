شاهد.. خيال مآته يثير إعجاب أيمن بهجت قمر

أبدى السيناريست أيمن بهجت قمر إعجابه بفيلم الفنان أحمد حلمي الجديد "خيال مآته"، والذي ينافس من خلاله في موسم أفلام عيد الأضحى الحالي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".
نشر قمر البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه، وعلق عليه قائلًا: "خيال مآته.. حلمي دايما يختار الفكره المختلفه والدور الأصعب ..الف مبرووووك"، ووافقه في الرأي متابعيه الذين أشادوا
يذكر أن فيلم "خيال مآتة" بطولة أحمد حلمي، منه شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وحسن حسني، ولطفي لبيب، وعبدالرحمن أبو زهرة، كما أنه يدور في إطار كوميدي اجتماعي، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.
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