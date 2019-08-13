بالصور.. دينا الشربيني تحتفل بالعيد وسط الطبيعة في فرنسا

شاركت الفنانة دينا الشربيني جمهورها بمجموعة صور جديدة من عطلتها التي تقضيها في بلدة سانت تروبيز بفرنسا، وهنأت متابعيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



تألقت دينا في الصور بإطلالة رائعة وسط الطبيعة الساحرة لبلدة "سانت تروبيز"، حيث ارتدت قميصا صيفيا باللون الأبيض بدون أكتاف، وبنطلونا باللون الأزرق مليء بالورد، وتركت شعرها الذهبي ينساب علي جانبي كتفيها بطريقة أنيقة ومناسبة

للإطلالة.جدير بالذكر أن آخر أعمال دينا الشربيني هو مسلسل "زي الشمس"، الذي خاضت من خلاله موسم دراما رمضان الماضي، وقامت ببطولته إلي جانب كل من: الفنان جمال سليمان، سوسن بدر، أحمد صلاح السعدني، أحمد داود، ريهام عبدالغفور، من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبدالعزيز.