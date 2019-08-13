بالفيديو.. أحمد كامل يتصدر تريند يوتيوب بأحدث أغانيه "مش شرط"

حقق المطرب أحمد كامل الشهير بـ "أبو الليل"، نجاحًا كبيرًا بعد طرح أحدث أغانيه المصورة "مش شرط"، حيث تصدر الكليب تريندات الفيديوهات الأكثر مشاهدة على مدار يوم كامل عبر موقع "يوتيوب"،

وحقق 687,869 مشاهدة في 24 ساعة فقط.يشار إلى أن أغنية "مش شرط"، من كلمات وألحان وتوزيع أحمد كامل، والكليب من إخراج إسلام هشام، وهو نفس مخرج الكليب الأخير "متزعليش" الذي طرحه منتصف أبريل الماضي.يذكر أن آخر أعمال أحمد كامل فيديو كليب "متزعليش"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وكسر حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة حتى الآن.

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