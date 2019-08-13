ريهام سعيد توجه رسالة غامضة لأحمد عز بعد واقعة الشجار مع زينة

وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة غامضة إلي الفنان أحمد عز، مكونة من جملة واحدة، وهي "ولا يهمك يا عز"، وأرفقتها بصورة مدون بها إيرادات فيلمه الجديد "ولاد رزق 2"، الذي طرحه مؤخرًا بدور العرض وحقق نجاحًا كبيرًا.

وعلي الرغم من أن رسالة ريهام سعيد، التي وجهتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" لأحمد عز بسيطه ومقتضبة، إلا أنها تحتوي علي الكثير من المعاني، بشكل

جعل متابعيها يتكهنون بما وراء تلك الرسالة و توقيتها الذي أتي عقب انتشار أخبارًا تفيد بوقوع شجار بينه وبين الفنانة زينة في الساحل الشمالي، وصل إلي حد التشابك بالأيدي وإحداث ضجة كبيرة.وأشارت التعليقات إلي أن ريهام سعيد، قصدت بتلك الجملة وصورة الإيرادات إلي جانبها، بأن الشجار المفتعل مع أحمد عز في الساحل الشمالي، الغرض منه إحداث حالة من "التشويش"، علي نجاحه ونجاح فيلمه الجديد "ولاد رزق 2"، الذي كان له الصدارة في شباك التذاكر منذ طرحه.

يذكر أن فيلم "ولاد رزق 2" يشارك فى بطولته إلي جانب أحمد عز، كل من: عمرو يوسف، أحمد الفيشاوى، أحمد داود، كريم قاسم، خالد الصاوى ، نسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل، خالد الصاوى، إياد نصار، وباسم سمرة، ومن تأليف ‏صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان‎.