وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة غامضة إلي الفنان أحمد عز، مكونة من جملة واحدة، وهي "ولا يهمك يا عز"، وأرفقتها بصورة مدون بها إيرادات فيلمه الجديد "ولاد رزق 2"، الذي طرحه مؤخرًا بدور العرض وحقق نجاحًا كبيرًا.
وعلي الرغم من أن رسالة ريهام سعيد، التي وجهتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" لأحمد عز بسيطه ومقتضبة، إلا أنها تحتوي علي الكثير من المعاني، بشكل
وأشارت التعليقات إلي أن ريهام سعيد، قصدت بتلك الجملة وصورة الإيرادات إلي جانبها، بأن الشجار المفتعل مع أحمد عز في الساحل الشمالي، الغرض منه إحداث حالة من "التشويش"، علي نجاحه ونجاح فيلمه الجديد "ولاد رزق 2"، الذي كان له الصدارة في شباك التذاكر منذ طرحه.
يذكر أن فيلم "ولاد رزق 2" يشارك فى بطولته إلي جانب أحمد عز، كل من: عمرو يوسف، أحمد الفيشاوى، أحمد داود، كريم قاسم، خالد الصاوى ، نسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل، خالد الصاوى، إياد نصار، وباسم سمرة، ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.
كانت هذه تفاصيل خبر ريهام سعيد توجه رسالة غامضة لأحمد عز بعد واقعة الشجار مع زينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.