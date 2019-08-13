ننشر التفاصيل الكاملة لمشاجرة أحمد عز وزينة

انقلبت مواقع التواصل الإجتماعي منذ مساء أمس عقب تعرض الفنان أحمد عز للإعتداء من قبل شقيقة الفنانة زينة أثناء إجرائه لمقابلة صحفية بفندق العلمين فى قرية مراسي بالساحل الشمالي ليعيدوا لأذهان الجمهور الخلاف القديم بينهم ليصبح أحمد عز حديث السوشيال ميديا و يتصدر محركات البحث المختلفة.

وفي السطور التالية نتناول التفاصيل الكاملة للواقعة ووجهة نظر كل طرف من أطراف الشجار حسب تصريحات موكل كلا منهم.

واختلفت الروايات عن كيفية بداية الاشتباك بين أحمد عز وشقيقة زينة فهناك من يقول أن الفنان أحمد عز كان يجري حوارا صحفيًا وفؤجي بسيدة تعتدي عليه بالضرب حيث صفعته على وجهه ومعاها شاب انهال على الفنان بالسباب وتبادل الطرفين التشابك، واستدعى وقتها أحمد عز أمن الفندق لثبوت الواقعة وتحرير محضر ضد السيدة -شقيقة زينة-والرجل.

وأخرى تؤكد ظهور الفنانة زينة ومشاركتها في المشاجرة مع شقيقتها ضد عز، وبين أن مجرد أن ظهرت بالمكان غادر أحمد عز على الفور.

فيما أوضحت شقيقة زينة حسب روايتها في التحقيقات، أنها تقيم في الفندق بصحبة شقيقتها زينة ونجليها، وأنها فوجئت بأحمد عز يحاول اصطحاب أحد نجليه من زينة من بهو الفندق، إلا أنها شاهدته فذهبت بأتجاهه وجذبت نجل شقيقتها منه، وأضافت أن المشادة نشبت بينها وبينه حتى تطورت لاشتباك وتبادل بالأيدي.

محامي أحمد عز

كشف عمر عبد الرحمن محامي الفنان أحمد عز عما حدث من شجار وقال في تصريحات صحفية:إن المشاجرة حدثت أثناء قيام الفنان أحمد عز بمقابلة صحفية بداخل الفندق، وتفاجأ بقيام شقيقة الفنانة زينة بالتعدي عليه بالضرب والسب والقذف، ولم يتعرض الفنان للسيدة بأي شكل، موضحًا أن عز

حرر محضر ضد شقيقة الفنانة زينة على الفور، ونفى ما تتداوله الانباء والمواقع التي تفيد أن موكله رد الاعتداء مثلما وقع عليه.فيما اتهم أحمد عز شقيقة الفنانة زينة بالبلاغ الكاذب بعد أن توجهت لقسم الشرطة واتهمته بالتعدي عليها، ثم قام بالإدلاء بأقوله في النيابة، وسلم تسجيلًا صوتيًا يسرد تفاصيل وترتيب أحداث الواقعة.وأكد محامي أحمد عز أن موكله لن يتصالح مع اشقاء زينة بشكل ودي، وسوف يستمروا في الإجراءات القانونية ضدهم، نافيا تنازل عز عن المحضر المحرر ضد شقيقة الفنانة واستعان ب3 شهود التي كانت شهادتهم في صالحه.ولفت أن أحمد عز تفاجئ بحضور زينة ونجليها إلى مكان المشاجرة مما جعله يغادر المكان فورًا حتى لا تتفاقم الأزمة.

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محامي زينة

بينما نشر محامي الفنانة زينة عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" تفاصيل الواقعة وتحليلها من وجهة نظره تحت عنوان كواليس الحكاية أخبار كتير عن خناقة زينة وأحمد عز وهي دي كواليس الحكاية:"أحمد عز اضرب بالقلم علي وشه من "نسرين" أخت زينة وليس ياسمين وده له اكتر من سبب.

- عز بقاله فترة بيتردد علي مكان إقامة زينة ومش اول يوم يكون موجود هناك وهو عارف مكانها والدليل انه بعت "نفقة" الولاد على الفندق

طب إيه اللي يخلي واحدة نسرين الاخت الكبيرة.. تضربه بالقلم علي وشه؟

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خلونا نحكي الكواليس.- وقت المشكلة وفي بدايتها كان قال لنسرين لو مالتزمتش ابقي اضربيني بالقلم علي وشي.. وبالفعل اول لما شافته وجهاً لوجه فكرته بالوعد وضربته بالقلم .. عز جاله حالة من الذهول ولما بدأ يفوق من الخطفة حصل الخناقة بين الطرفين وهو سباب متبادل، زينة لم تكن حاضرة فى بداية الواقعة .. وحضرت بعد فترة لما بدأ الموضوع يسمع إنه فى خناقة فى الفندق.- عز خاف يكتب في المحضر إنه تعرض للضرب واكتفي بالسب والقذف .. وفي محضر من نسرين بالتعدي وخطف الولاد والسب والقذف وتقرير طبي وخاف يكمل في الإجراءات القانونية فى الفندق وخلع من الباب الخلفي من غرفة الاجتماعات اللي كان موجود فيها بيعمل المحضر بمساعدة أصدقائه اللى جم.. لأن وقتها هيبقي محضر قدام محضر وكل طرف عنده شهود.. الموضوع هيتحول للقسم وبعدها للنيابة للعرض.. فخلع عشان كان كل اللي بيقوله وقتها أن الموضوع هيأثر على فيلمه اللي في السينما، وفي النهاية عز اضرب بالقلم واتعمل معاه الجلاشة وبقي عبره".

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فيما أمر أيمن غباشي رئيس نيابة العلمين، تفريغ كاميرات الفندق الذي شهد الواقعة التي وقعت بيت أحمد عز وشقيقة زينة وذلك بناء على طلب من عز لإثبات تهمة البلاغ الكاذب والسب والقذف في حقه.

كما قرر رئيس النيابة استدعاء زينة وشقيقتها لسماع أقوالهم فى الواقعة، وسرعة تحريات مباحث السياحة واستدعاء شهود الواقعة.

واستشهد أحمد عز بـ3شهود منهم الصحفي الذي كان يجري الحوار الصحفي بالإضافة إلى ٢ من نزلاء الفندق، بينما استشهدت شقيقة زينة بـ٢ من نزلاء ذات الفندق الذي وقع فيه المشاجرة.

ويذكر أن بداية الخلاف بين أحمد عز وزينة يعود لسنوات بسبب قضية النسب التي رفعتها زينة لتثبت أبوة طفليها التؤام لأحمد عز، والتي انتهت بإثبات محكمة مستأنف الأسرة في القاهرة الجديدة عام 2016 النسب وإلزام عز بدفع مصاريف دراسية تقدر بـ 600 ألف جنيه، فيما قام الأخير بطلب تخفيض المبلغ وهو ما رفضته المحكمة.