رابطة "كتاب ونقاد الفن" تنهى الخلاف مع أحمد فلوكس

أنهت رابطة "كتاب ونقاد الفن" برئاسة الكاتب الصحفي ناصر جابر، أزمة الفنان أحمد فلوكس مع الصحفيين، بسبب ما نشره مؤخراً عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك"، و هجومه علي الصحفيين بشكل عام، ما أثار إستياء أعضاء الرابطة.

وتواصلت الكاتبة الصحفية حمدية عبد الغني، عضو الجمعية العمومية للرابطة، مع "فلوكس"، لمناقشة الأمر الذي أثار الجدل، حيث أكد الفنان أحمد فلوكس، أنه لم يقصد إهانة الصحفيين نهائياً، لكنه وجه كلامه لعدد من المدعين، ممن لا ينتمون للمهنة، ويقحمون اسمه في موضوعات ليس له علاقة بها، مما يسئ

للصحافة والفنانين على حد سواء.وأضاف "فلوكس": "انا خريج كلية الإعلام، أي انني افهم جيدا الفرق بين الخبر الجيد والسيء، وأقدر مكانة الصحفيين"، مشيرا إلى أنه سيجتمع قريباً مع أعضاء الرابطة في مقر نقابة الصحفيين، عقب إنتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، للتأكيد علي العلاقة الطيبة التي تجمعه مع الصحفيين.من جانبه أكد الكاتب الصحفي ناصر جابر رئيس الرابطة، احترامه الكامل لكافة الفنانين، ووقوف الرابطة بجوارهم حال تعرضهم لأي أزمة، مشددًا على رفض الرابطة المساس بكرامة أي صحفي زميل، ودعا جموع الفنانين لإتباع الطرق القانونية للحفاظ علي حقوقهم كاملة، حال تعرضهم لما يرونه مسئ إليهم.

كما وجه الكاتب الصحفي محمد فرعون، المتحدث الرسمي باسم الرابطة، الشكر للفنان أحمد فلوكس، لسرعة إستجابته في شرح الأمر، مشيرًا إلى أن هدف الرابطة الأساسي يتمثل في الحفاظ على العلاقة بين الفنانين والصحفيين، ووضع آليات من أجل الإرتقاء بمستوي المهنة، والحفاظ علي هيبة ومكانة الصحفي، خاصة أن الرابطة ليس من شأنها نصب العداء مع الفنانين، بل تعني بحل الأزمات، خاصة تلك التي يفتعلها منتحلي صفة الصحفيين، إلى جانب العمل على قدم وساق لتوعية المصادر الفنية بخطورة التعامل مع اي فرد أو كيان وهمي يدعي علاقته بالصحافة.