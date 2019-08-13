فارس كرم يوجه رسالة إلى فنانين لبنانيين ” يا عيب الشوم عليكم “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 أغسطس 2019 03:50 مساءً - في تصريحات مثيرة للجدل للفنان اللبناني ” فارس كرم ” مؤخرا حول فريق ” مشروع ليلي ” وحفلهم الذي كان سيقام في لبنان وحول ما بدر منهم من إهانة للدين المسيحي حيث قال فارس كرم : ” بدن دعس بالصرماية ” .

فجاء هذا التصريح صادما لدى البعض والذين هاجموا فارس كرم متهمين إياه بإنه من الأساس بعيدا عن الدين .

مما دفع فارس إلى الخروج بتصريح صحفي للرد على ذلك لموقع ” فوشيا ” وقال : ” أنا لست ملتزم وأنا أكتر إنسان عاطل بالدنيا .. لكن أنا شخص مؤمن ” .

وأضاف : ” الدين والإيمان شيء ، والحياة شيء مختلف ” .

وأكد فارس كرم على أن المس بالمقدسات الدينية شئ ممنوع بالمرة وغير مقبول .

Advertisements

ووجه فارس اللوم والعتاب إلى بعض الفنانين اللبنانيين المسيحيين تحديدا لعدم إبدائهم أي موقف أو تعليق حول ما حدث واعتبر ذلك شيئا معيبا .

وقال : ” خايفين يخسروا فانز .. بس يا عيب الشوم ” .. ولكنه لم يحدد أسماء بعينها

ويذكر أن فرقة ” مشروع ليلى ” تعرضت قبل أسابيع لهجوم من قبل رجال دين وفنانين وسياسيين في لبنان وحملات تهديد من أجل إلغاء حفلهم في ” مهرجانات بيبلوس الدولية ” والذي كان مقررا في التاسع من أغسطس الحالي .

حتى انتهى الأمر بإلغاء حفلهم منعا لإراقة الدماء وحفاظا على الأمن والاستقرار .