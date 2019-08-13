وفاة رجل الأعمال المصري حسين سالم في أسبانيا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 أغسطس 2019 03:50 مساءً - توفي صباح اليوم الثلاثاء رجل الأعمال المصري ” حسين سالم ” عن عمر يناهز 85 عاما بعد صراع مع المرض في العاصمة الأسبانية مدريد .
وكان كلا من ماجدة حسين سالم وخالد حسين سالم ابناء رجل الأعمال الراحل قد أكدوا خبر وفاة في أسبانيا .
وكشف مصدر مقرب من العائلة أن حسين سالم طلب أن يتم دفنه بجوار حفيده في مدريد غدا الأربعاء وأنه يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الدفن لافتا إلى أنه سيتم تحديد موعد العزاء في وقت لاحق بالقاهرة .
ويمتلك حسين سالم العديد من الاستثمارات في السياحة والطاقة في مصر .. كما أنه الصديق المقرب للرئيس الأسبق حسني مبارك وكان متهما معه في قضايا فساد وتربح وتصدير الغاز لإسرائيل .
وكان في مقدمة رجال الأعمال الذين تصالحوا مع الدولة في القضايا المتهم فيها بالتنازل عن أموال وممتلكات قيمتها 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها .
ويصنف حسين سالم على أنه أحد أكثر رجال الأعمال شهرة وقوة في فترة الثمانينات والتسعينات حيث أنشأ العديد من المنتجعات السياحية في الثمانينات .. كما أنه شريك في ملكية شركة غاز شرق المتوسط المصرية (EMG) .
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