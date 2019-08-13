"الفيل الأزرق 2" يتصدر الإيرادات.. موسم سينمائي ساخن فى مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد دور العرض السينمائى فى مصر منافسة ساخنة بين 5 أفلام، بينها 3 أجزاء لأفلام سبق صدورها، وفيلمين بتوقيع المخرجين شريف عرفة وطارق العريان

وجاء "الفيل الأزرق 2" في المركز الأول بإيرادات أفلام عيد الأضحى، وبلغت إيراداته 51 مليون جنيه.

يؤدي دور البطولة في الفيلم، الذي بدأ عرضه في الإمارات والسعودية وسوريا في 25 يوليو الماضي، النجم كريم عبد العزيز، إلى جانب الفنانة نيللي كريم، والنجمة شيرين رضا، كما انضمت الفنانة التونسية هند صبري والنجم إياد نصار للجزء الثاني، وتظهر الفنانة الشابة تارا عماد كضيفة شرف، الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وإنتاج شركة "سينرجى".

وجاء في المركز الثاني فيلم "ولاد رزق 2 "، الذي حقق فى 4 ليالى فقط 20 مليون جنيه لينافس فيلم "الفيل الأزرق 2" بقوة.

يشارك في بطولة فيلم "ولاد رزق 2"، العديد من النجوم، منهم: أحمد عز، نسرين أمين، أحمد الفيشاوي، عمرو يوسف، كريم قاسم، أحمد داوود، خالد الصاوي، وظهرت المطربة السورية أصالة نصري كضيفة شرف.

الفيلم من إنتاج "سينرجي"، وتأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، وتدور أحداثه حول 4 أشقاء خطرين، يحاولون الابتعاد عن حياة الجريمة والسرقة والحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بكافة الطرق، لكن يحدث أمر يغير مجرى حياتهم، ويدخلون بسببه حياة جديدة مختلفة ويواجهون عددًا من المجرمين المحترفين.

Advertisements

أما فيلم "الكنز 2" فقد احتل المرتبة الثالثة بإيرادات مخيبة للآمال، محققًا 2 مليون و800 ألف جنيه، الفيلم من إخراج شريف عرفة وتأليف عبد الرحيم كمال، وبطولة محمد رمضان، هاني عادل، محمد سعد، أمينة خليل، روبي، هيثم أحمد زكي وأحمد رزق.



كما لحق بقطار المنافسة عدد من الأفلام مثل "خيال مآتة"، للنجم أحمد حلمى والفنانة منة شلبي، وقد صادف الفيلم حظ عاثر حيث حملت النسخ الأولى عيوبا فى الصوت، فتأجل الطرح التجارى لمدة يومين.





وهناك أيضا فيلم "أنت حبيبى وبس"، للمطرب الشعبي محمود الليثى والراقصة صافينار، والذي احتل المركز الرابع بإيرادات بلغت 361 ألفا و570 جنيهًا.

وقال الناقد نادر عدلى لـ"العين الإخبارية": "أعتقد أن هذا الموسم السينمائى يشهد ارتباكا كبيرا منذ البداية، واكبر دليل على ذلك تأخر عرض فيلم (خيال مآتة) في دور العرض لمدة يومين، الأمر الذي أعطى فرصة ذهبية لفيلم "ولاد رزق 2"، وجاء التأخير بسبب عيوب فى صوت نسخة الفيلم، الأمر الذي أجبر الشركة المنتجة على تأجيل العرض التجاري لتفادى عيوب الصوت".

وأضاف نادر عدلى: "لا أعتقد أن فيلم أحمد حلمي سيتصدر بورصة الإيرادات، وسوف تنحصر المنافسة بين أحمد عز، الذى يقوم ببطولة فيلم (ولاد رزق 2) وكريم عبد العزيز بطل (الفيل الأزرق 2"، لكن فيلم (الكنز 2) لن ينافس بقوة، لأنه لا يحمل المواصفات التجارية".

وعن أفضل الممثلين لهذا الموسم باعتقاده، قال: "أفضل ممثلة هذا الموسم التونسية هند صبري، فقد قدمت دورا رائعا فى (الفيل الأزرق 2)، وأحمد داود فى فيلم (ولاد رزق 2).