سيدر زيتون تُشارك في إفتتاح مهرجان الفحيص

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""الخليج 365"" من بيروت: شاركت الفنانة الفلسطينية سيدر زيتون بافتتاح الدورة 28 من مهرجان الفحيص تحت عنوان "الأردن تاريخ وحضارة" بحضور ممثل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ووزير الثقافة والشباب د. محمد ابو رمان. حيث قدمت إحدى أغنياتها للشاعر سميح القاسم بعنوان "عربي أنا" من ألحان المايسترو إحسان المنذر والتي لاقت إعجاباً وتفاعلاً من الحضور. كما شاركت مع عدة فنانين ونجوم أردنيين وفلسطينيين في مغناة "تاج العز"، ومع فرقة الرقص الشعبي من شبيبة لاتين الفحيص.

يُذكر أنها ليست المشاركة الأولى لـ"زيتون" في هذا المهرجان الذي كُرِّمَت هذا العام على مسرحه. فيما سيُحيي حفلاته في الأيام القادمة عدد من النجوم اللبنانيين والعرب بينهم مروان خوري، حسين الديك ونجوى كرم.

