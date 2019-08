شكرا لقرائتكم خبر عن ارتباط براد بيت بمارجوت روبى شائعة جديدة تثير الجدل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يدخل النجم العالمى براد بيت فى قصة حب سرية مع النجمة الشابة مارجوت روبى خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك على الرغم من نشر تقرير مفبرك أثار الكثير من الجدل فور نشره، وهو الأمر الذى نفاه تماما موقع "جوسيب كوب" المتخصص فى نفى الشائعات أو تأكيد الخبر.

بدأت الشائعة بنشر موقع "Woman’s Day" تقريرا يشير إلى أن الثنائى بينهما علاقة حب، وهو ما ظهر خلال تصويرها فيلم "once upon a time in hollywood " حيث كان المزاح بينهما مستمر فى كواليس العمل، إضافة إلى تبادلهم "النكات الخاصة".

وأشار مصدر للموقع أن مارجوت روبى تتحدث دائما لأصدقائها عن مدى سعادتها ببراد بيت، وكيفية دعمه لها.