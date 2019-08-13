لبنان ينعي رحيل أحد أبنائه بسبب شجاعته

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 أغسطس 2019 02:48 مساءً - أعلن رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللبنانية اللواء ” محمد خير ” عن إبلاغ السلطات الغينية بإنها تأكدت من أن الجثة التي عثر عليها على ضفة النهر في كوناكري تعود إلى الشاب اللبناني ” حسين فشيخ ” .

والذي كان قد فقد أول أمس في منطقة كوناكري في دولة غينيا بعد غرقه في محاولة منه لإنقاذ شخصين من الغرق في أحد الشلالات بعد ما جرفه التيار .

وأشار اللواء محمد خير إلى أنه يتم التنسيق حاليا مع القنصل الفخري في كوناكري ” جورج مزهر ” لإجراء الترتيبات اللازمة لنقل الجثة إلى لبنان خلال 48 ساعة .

حسين الفشيخ من مواليد عام 1994 .. سافر إلى غينيا للعمل في إحدى الشركات في مجال التكييف والتبريد .. وكان حسين قد عاد إلى مسقط رأسه قبل عيد الفطر بأيام قليلة حيث أمضى العيد مع أهله وتمت خطبته على فتاة من بلدة بيت الفقس قبل أن يغادر إلى غينيا مجددا لاستكمال بناء مستقبله .

وفي آخر منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” كتب حسين : ” في يوم عرفة فليسامح كل منا الآخر وليبدأ كل منا بفتح صفحة جديدة مع الآخرين .. والله إنها أفضل الأوقات للمسامحة ولإعادة النظر بكل تفاصيل الحياة .. لا تنسونا من صالح دعائكم ” .

facebook

Advertisements