كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 أغسطس 2019 02:48 مساءً - حلت المطربة الشعبية ” أمينة ” ضيفة مع الإعلامية المصرية ” إسعاد يونس ” في برنامجها الشهير ” صاحبة السعادة ” في موسمه الجديد والمذاع على قناة ” dmc “.
وكانت أمينة واحدة من ضيوف إسعاد يونس ضمن حلقات الفن الشعبي التي عرضت خلال أيام عيد الأضحى المبارك .
وقامت أمينة بغناء مهرجان ” عايم في بحر الغدر ” خلال الحلقة والتي أدتها بشكل مختلف وبكت وظهر عليها التأثر أثناء غنائها .
وأشادت أمينة بمهرجان ” عايم في بحر الغدر ” مشيرة إلى أنها أحبته كثيرا حيث تعرفت عليه من خلال برنامج ” تيك توك ” .
وعلقت على كلمات المهرجان وقالت : ” الأغنية كلماتها مش ممكن ” .
كانت هذه تفاصيل خبر دموع ” أمينة ” وهي تغني مهرجان عايم في بحر الغدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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